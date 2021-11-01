استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات الشهرية

سجلت أسعار الدولار الأمريكي، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، في معظم البنوك العاملة في مصر، كما اتسم سعر الدولار على مدار شهر أكتوبر الماضي بالهدوء.

وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في البنك الأهلي الكويتي وبنك الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 15.68، و15.76جنيه للبيع.

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، (البنك الأهلي المصري وبنك مصر) استقر سعر الدولار ليسجل 15.64جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول واتش اس بي سي وبلوم مصر، ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الدولار للشراء 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وطبقا للبنك المركزي يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار، 15.64 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى، في البنوك المصرية، تباين سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، ففي بنكي مصر والأهلي سجلت ارتفاعا بلغ قرشا واحدا للشراء، وانخفضت بمقدار19 قرشا في البيع، لتصبح 18.05 جنيه للشراء، 18.20 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر اليورو تباينا، حيث سجل تراجعا للشراء بمقدار سبعة قروش، والبيع ارتفع قرشا واحدا ليصبح، 18.06 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي ، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام اليورو، 18.08 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع.

وشهد سعر الجنيه الاسترليني تراجعا ملحوظا ، ففي بنك مصر والبنك الأهلي ، سجل الاسترليني استقرارا في سعر الشراء ليصبح 21.37 جنيه للشراء، وتراجعا بقيمة 18 قرشا في سعر البيع ليصبح 21.54 جنيه للبيع.

وتراجع الاسترليني في البنك التجاري الدولي 9 قروش للشراء، واستقر في سعر البيع ليصبح 21.40 جنيه للشراء، و21.75 جنيه للبيع، وطبقا للبنك المركزي ، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الاسترليني، 21.40 جنيه للشراء، 21.59 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، حافظ الريال السعودي على استقراره، ليسجل في البنك الأهلي وبنك مصر 4.18 جنيه للشراء، وفي البيع 4.19 جنيه.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركـزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا الأخير، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25 % و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببا قويا لاستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.