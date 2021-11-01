أعلنت محافظة الجيزة أن الشركة المنفذة للأعمال الإنشائية بمشروع محور الفريق كمال عامر "محور الزمر سابقا" ستبدأ أعمال تركيب الكمر المعدني للمحور، وتقاطعه مع محور صفط اللبن، تحديداً عند الوصلة الكائنة أعلى شارع السودان وقسم شرطة بولاق الدكرور والتي تخدم حركة المركبات القادمة من شارع ثروت اتجاه الطريق الدائري عن طريق محور صفط اللبن.

ونوهت المحافظة، في بيان، اليوم الاثنين، بأن الأمر يستلزم إجراء غلق كلي للوصلة الكائنة بمحور صفط اللبن أعلى شارع السودان المؤدية إلى الطريق الدائري، بداية من غد الثلاثاء، ولمدة 30 يوم.

وأوضحت أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة أعدت التحويلات المرورية، بالنسبة لحركة المركبات القادمه من شارع ثروت وترغب بالسير أعلى محور صفط اللبن اتجاه الطريق الدائري ومناطق كرداسة تتبع المسار الآتية: السير باتجاه المنزل المؤدي إلى مناطق قسم شرطة بولاق الدكرور–مستشفى بولاق العام ومنطقة صفط اللبن من أسفل- المنزل الكائن بجوار مدخل الوصله المطلوب غلقها"، ثم السير بعد نهاية المنزل يساراً بشارع مصطفى مشرفة.

وأشارت إلى استكمال السير بامتداد شارع مصطفى مشرفة حتى بداية شارع التحرير "الكائن أسفل محور صفط اللبن"، وصولا حتى المطلع المؤدي إلى محور صفط اللبن من منطقة الشوربجي، ثم السير باتجاه المطلع المؤدي إلى مناطق الطريق الدائري- كرداسة بعد تجاوز منطقة الغلق الكلي بسبب الأعمال المشار إليها.

وأصافت محافظة الجيزة أن المطلع الآخر لمحور صفط اللبن الذي يخدم حركة المركبات القادمة من شارع السودان وشارع التحرير بالدقي يعمل بكامل طاقته على مدار اليوم ويمكن استخدامه بديلا أيضا للوصلة المؤدية إلى الطريق الدائري أثناء فترة الأعمال والغلق الكلي المشار إليها.