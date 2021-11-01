تراجع أسعار الغاز في ختام التعاملات الأوروبية

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الاثنين بعد ارتفاعها بنسبة 15% في وقت سابق من اليوم، في الوقت الذي تقيم فيه السوق تأثير صدمات الإمداد والتقلبات الحادة في السوق.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر الغاز الطبيعي الهولندي وهو الغاز القياسي للأسواق الأوروبية بنسبة 2ر5% بعد ارتفاعه في وقت سابق من اليوم، كما تراجع السعر بنسبة 4ر2% في ظهيرة اليوم إلى 28ر63 يورو لكل ميجاوات/ساعة.

كما تراجع سعر الغاز الطبيعي المسال في تعاملات آسيا، بعد قرار السلطات الصينية زيادة إنتاج الفحم لتهدئة المخاوف بشأن نقص إمدادات الطاقة خلال الشتاء الحالي.