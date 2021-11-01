وفاة الكاتب التركي الألماني دوجان أخانلي بعد معاناة قصيرة بالمرض

توفي الكاتب التركي الألماني دوجان أخانلي، الذي تركز عمله على عمليات الإبادة الجماعية في القرن العشرين وحقوق الإنسان، بعد معاناة قصيرة من المرض في برلين اليوم الأحد، حسبما أكد متحدث باسم مركز "بي إي إن" الألماني.

وعاش أخانلي في كولون لفترة طويلة، وعاش مؤخرا في برلين. وسيتم دفن جثمانه في كولون.

وكتب الرئيس الحالي للمركز الألماني، الصحفي والكاتب دينتس يوسيل قائلا: "كرئيس فإني حزين على خسارة واحد من مركز /بي إي إن/ الألماني وكقارئ، وحزين على خسارة كاتب عظيم، ورفيق، أنا حزين على خسارة مناضل لحقوق الإنسان والسلام، وما يتعلق بالجرائم ضد الأرمن".

وولد أخانلي في تركيا عام 1957، وعاش كمؤلف في كولون منذ عام 1992.

وألقي القبض عليه مرات عدة من قبل في تركيا، وقضى عامين ونصف العام في السجن العسكري في إسطنبول في عام 1985.

وألقي القبض عليه في عام 2017، خلال عطلة في إسبانيا، بسبب إصدار الدولة التركية مذكرة اعتقال دولية بحقه. غير أنه تمكن من العودة لألمانيا بعد ذلك بشهرين.