مكتب جونسون يدافع عن خطط رئيس الوزراء البريطاني بالسفر جوا إلى لندن بعد انتهاء قمة المناخ في جلاسكو

دافع مكتب بوريس جونسون عن خطط رئيس الوزراء البريطاني بالسفر جوا إلى لندن بدلا من ركوب القطار بعد حضوره مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 لأطراف الاتفاقية الإطارية الخاصة بتغير المناخ (كوب 26) في مدينة جلاسكو بإسكتلندا.

وقال ماكس بلين، المتحدث باسم بوريس جونسون، في تصريحات للصحفيين بالقمة: "الوقود الذي سنستخدمه خلال هذه الرحلة مستدام، فضلا عن أنه يتم تعويض الانبعاثات الكربونية".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بلين قوله: "من المهم أن يكون رئيس الوزراء قادرا على التحرك في جميع أنحاء البلاد ومن الواضح أننا نواجه ضيقاً كبيراً في الوقت".

وأوضح بلين أن الوقود المستخدم في الطائرة التي سيستقلها رئيس الوزراء غدا الثلاثاء هو عبارة عن مزيج من 35٪ من الوقود المستدام و 65٪ من وقود الطائرات العادي- وهو الحد الأقصى المسموح به.

وتابع المتحدث قائلا إن الطائرة التي سيتسخدمها جونسون في الرحلة غدا ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون بنسبة 50٪ وهذه النسبة أقل مما ينبعث من طائرة فوييجر التي يستخدمها رئيس الوزراء عادة في الزيارات الخارجية.

وتضع هذه الخطط جونسون أمام اتهامات بأنه لا يوفي بتصريحاته بشأن الحاجة إلى ترجمة الكلمات إلى أفعال لمكافحة التغير المناخي، حيث قال رئيس الوزراء البريطاني في خطابه الافتتاحي بمؤتمر الأمم المتحدة العالمي لتغير المناخ (كوب 26)، إن المؤتمر يجب أن يمثل بداية نهاية تغير المناخ.

وأضاف جونسون أنه على قادة دول العالم التحلي بالواقعية في مكافحة التغير المناخي حتى لا تصبح وعودهم مجرد كلام.