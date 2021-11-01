هولندا تسجل 8196 إصابة جديدة و14 حالة وفاة بكورونا

سجلت هولندا 8196 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.



كما سجلت البلاد 14 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين.



وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى مليونين و171 ألفا و990 إصابة، والوفيات إلى 18 ألفا و850 حالة.



وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 23 مليونا و944 ألفا و362 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.