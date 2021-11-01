بايدن يظهر «نائما» خلال كلمة أحد المتحدثين في قمة المناخ

خطف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اهتمام وسائل الإعلام البريطانية حيث بدا نائما خلال مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 لأطراف الاتفاقية الإطارية الخاصة بتغير المناخ في غلاسكو الإسكتلندية.



وأشار صحفيون إلى أن بايدن لم يتمكن من إبقاء عينيه مفتوحتين خلال استماعه إلى كلمة كان يلقيها ناشط حقوق الإنسان، إيدي ندوب، الذي كان يتحدث عن تأثير التغيرات المناخية على حياة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، بحسب روسيا اليوم,



ويوثق مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام البريطانية وتداوله على نطاق واسع ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي بايدن، البالغ 78 عاما من عمره، وهو يجلس في القاعة وظهره مستقيم وذراعاه مطويتان على صدره، حينما أغمض عيناه لبضعة ثوان ليفتحهما مجددا مكررا الأمر مجددا لكن هذه المرة أغلق عينيه لحوالي نصف دقيقة.



وفي هذه اللحظة اقترب أحد أعضاء الوفد الأمريكي من بايدن وهمس شيئا ما في إذنه، بينما اعتبر بعض الصحفيين أنه بذلك قام بإيقاظ الرئيس الأمريكي، الذي أومأ رأسه وفرك عينيه وبدأ بالتصفيق للمتحدث مع باقي الحاضرين في القاعة.