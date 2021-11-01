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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنّ بلاده ستقلل استخدام الطاقة الدفيئة وتكثّف الاعتماد على الطاقة الشمسية.

وأضاف خلال افتتاح قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ في مدينة جلاسكو بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أنّها ستجعل حافلات المدارس تتحرك بالطاقة الكهربائية.

وأشار إلى تركيب عدد من المراوح لتوليد الطاقة الريحية، موضحًا أنّ هذه الأشكال ستخلق وظائف كثيرة للأمريكيين.

وأوضح بايدن، أنّه لابد من تسخير التكنولوجيا لزيادة كفاءة الطاقة البديلة، لافتًا إلى وضع هدف طموح لتقليص الانبعاثات بحلول عام 2030.

ولفت إلى أنّ بلاده ستكون رائدة في مواجهة التغير المناخي، وستفي بتعهداتها عبر الأفعال وليس الأقوال.

وأكّد أن إدارته عادت إلى اتفاق باريس منذ اليوم الأول لتوليه السلطة، مشيرًا إلى أنّ هناك الكثير من المبادرات التي تواجه الظواهر المضرة للبيئة.

وأوضح أنّ بلاده تعمل على تحويل اقتصاد العالم إلى الاقتصاد النظيف للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، طبقًا للرؤية الأمريكية.

وأشار إلى اتخاذ إجراءات جدية من أجل الاستمتاع بالهواء النقي.