لميس الحديدي: الانبعاثات الحرارية وتغير المناخ ليست قضية رفاهية

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن مؤتمر «جلاسكو» للمناخ يضم 200 دولة بوفودها الرسمية، موضحة أن مصر لها دور كبير في المؤتمر ومن المتوقع أن تستضيف النسخة الـ27 منه خلال العام المقبل في شرم الشيخ.

وأضافت خلال تقرير ببرنامج «الحقيقة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن العالم ينظر للسياسات البيئية التي يتخذها الرؤساء في قمة «جلاسكو»؛ لأنها تحدد مصير الكوكب خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت أن «جلاسكو» للمناخ أول مؤتمر يعقد لمراجعة اتفاقية باريس لعام 2015، وما اتخذه العالم أجمع في الاتفاقية من سياسات بيئية بعد اندلاع جائحة كورونا وعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاقية، مؤكدة أن «الانبعاثات الحرارية وقضية تغير المناخ ليست قضية رفاهية بل تحدد مستقبل الكوكب والعالم أجمع».

ونوهت إلى أن زيادة معدلات الانبعاثات وارتفاع الحرارة تؤدي إلى كوارث بيئية كبيرة بينها: تدمير المدن الشاطئية والتصحر والتأثير على المحاصيل الزراعية والفيضانات والجفاف وانقراض الحيوانات والكائنات البرية، قائلة إن تمويل المناخ يجب أن يأتي من الدول المتقدمة.

وتابعت: «اتفاقية باريس عام 2015 وعدت بـ100 مليار دولار تمويل للمناخ، أُنفق منها جزء ومازلنا نبحث عن باقي الـ100 مليار دولار، ولا بد من رصد أموال أخرى لتلك التغيرات المناخية حول العالم».

وذكرت أن مصر ممثلة بوفد رفيع في مؤتمر «جلاسكو»، مشيدة بالكلمة الهامة التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، والتي تضمنت إعلان استراتيجية مصر المناخية في المرحلة المقبلة حتى 2050.

وكان الرئيس السيسي، قد وصل أمس الأحد، إلى بريطانيا للمشاركة في الدورة 26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ، التي تعقد بمدينة جلاسجو، تلبية لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة.

ويتضمن برنامج زيارة الرئيس السيسي، إلى بريطانيا عقد مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية، ومواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.