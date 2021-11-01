فوز مثير لـ المحلة على إيسترن كومباني في الدوري

حقق فريق غزل المحلة فوزا غاليا اليوم الاثنين، على نظيره إيسترن كومباني، بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي استضافه ستاد بتروسبورت ضمن حسابات الجولة الثانية للدوري الممتاز.

وتقدم غزل المحلة عن طريق عبده يحيى في الدقيقة 27 وضاعف أحمد غنيم النتيجة عند الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول، فيما قلص أحمد متعب النتيجة لفريق إيسترن كومباني في الدقيقة 35، وقبل نهاية الشوط بثواني نجح هشام عادل في اضافة الهدف الثالث في الدقيقة 48.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح محمد حسن في تقليص النتيجة من جديد في الدقيقة 75، لتنتهي المباراة لصالح غزل المحلة ويحصد 3 نقاط غالية.

ويستضيف غزل المحلة في الجولة الثالثة نظيره إنبي الجمعة القادم، فيما يحل إيسترن كومباني ضيفا على سموحة ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري العام.