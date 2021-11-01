قال الدكتور عبدالوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إنّ العملات الرقمية باتت خارج السيطرة، ويبلغ حجم التداول بها أكثر من 2 تريليون دولار.

وأضاف خلال لقائه الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" عبر قناة "صدى البلد"، مساء الاثنين: "نعيش الآن أمام واقع سيطرة تكنولوجيا المعلومات على العقول والاقتصاد وكافة أمور الحياة".

وأشار إلى أن الهاتف المحمول سيتم اختفاؤه من الواقع خلال السنوات القليلة المقبلة، موضحًا أنه سيتم استبداله بشريحة تحت الجلد بها شرائح تغنى عن "الموبايل" وبها تطبيقات عالية التكنولوجيا.

وأوضح أنّ التكنولوجيا تقود العالم الآن سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، مشيرًا إلى أنّ الشباب والأجيال الجديدة سينشئون نشأة افتراضية تمام.

ولفت إلى أن التنشئة الافتراضية للشباب سيتبعها الكثير من الأمراض النفسية وتعزل الشباب عن الواقع، إضافة إلى زيادة الجرائم الافتراضية.