رئيس الإسماعيلي الجديد: أريد مدرب «دمه خفيف» وسأمنح الفرصة لطلعت يوسف

كشف يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي الجديد، أنه يرحب باستمرار طلعت يوسف في تدريب الفريق إذا تمكن من تحقيق الانتصارات، موضحًا أنه يريد مدرب لديه حس فكاهي "دمه خفيف" مع اللاعبين.

وقال الكومي في تصريحات تليفزيونية عقب فوزه بانتخابات الإسماعيلي: "سأوفر فرصة ثانية وثالثة أمام الجهاز الفني للفريق، وأتمنى أن تتحسن النتائج وحتى لو لم أتحمل أنا، فالجماهير لن تتحمل هذا الأمر".

وأضاف: "أهلا وسهلا بطلعت يوسف، وإن حقق نتائج طيبة فلا مانع، أحب أن أقول له أن التدريب ليس كل شيء، فالأمور المعنوية والحميمية لها أهمية كبيرة، فالفريق لا يقدم أي شيء جيد خلال المباريات التي يلعبها، الإسماعيلي يدفع 750 ألف جنيه راتب شهري للجهاز الفني، وفي النهاية خسرنا مباراتين في الدوري".

وتابع: "أنا من انصار الاستقرار الفني، لكن لو لا قدر الله طلعت يوسف لم يستمر سأوفر جهاز فني أجنبي، لأن الجهاز الفني بحاجة لأن يكون لديه "حس الفكاهة" مع اللاعبين وإلتزام أيضا داخل المباريات".

واختتم قائلًا: "إذا ضغط الجهاز الفني من أجل الحصول على راتبه بموجب لوائح اتحاد الكرة، يمكن أن أضع له خصومات أنا الآخر، لكن ما أريده هو أن يعود الإسماعيلي للمستوى المنتظر منه".

يذكر أن الإسماعيلي قد خسر في الجولة الأولى من الدوري بنتيجة 4-0 أمام الأهلي، قبل أن يخسر مجددًا بنتيجة 2-1 أمام سيراميكا كليوباترا مساء أمس الأحد.