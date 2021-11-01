البر الرئيسي الصيني يسجل 92 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الاثنين أنها تلقت تقارير عن تسجيل 92 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 59 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما الـ 33 المتبقية وافدة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني97243 حالة،869 منهم لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 91738، بينما استقر عدد الوفيات عند 4636.

وتم أمس تسجيل 24 حالة إصابة بدون أعراض، 17 منها وافدة من خارج البر الرئيسي، ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.

وشهدت الصين مؤخرا ارتفاعا في حالات الإصابة المحلية بكورونا، وحذر مي فنج المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية من أن وضع الوقاية من الوباء والسيطرة عليه "لا يزال قاتما ومعقدا".

ونقلت شينخوا عن تشونج نان شان، كبير خبراء الأوبئة في الصين، القول إن البلاد ستكون قادرة على احتواء الموجة الجديدة لتفشي كورونا بشكل فعال في غضون شهر.