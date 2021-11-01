بريطانيا ترفض التراجع مع اقتراب الموعد النهائي الفرنسي في نزاع حقوق الصيد

رفضت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين، القطع ما إذا كانت هناك خطط طارئة سيتم العمل بها إذا نفذت فرنسا تهديداتها التي أطلقتها في ظل الخلاف حول حقوق الصيد، أو متى ستتفهم الموعد النهائي الفرنسي، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية(بي إيه ميديا) .

وهددت الحكومة فى باريس باتخاذ اجراءات قاسية إذا لم تمنح بريطانيا المزيد من الصيادين الفرنسيين تراخيص صيد في المياه البريطانية بحلول يوم غد الثلاثاء .

وردا على سؤال حول ما اذا كانت هناك خطط طارئة فى حالة حدوث اضطراب ، قال متحدث باسم الحكومة " إننا حريصون على أن تتراجع فرنسا عن التهديدات " .

وأشار المتحدث إلى تحذير وزيرة الخارجية ليز تروس في وقت سابق اليوم الاثنين، من أن بريطانيا قد تبدأ إجراءات تسوية النزاعات وفقا لاتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتهديد الوزير البريطاني المعني بشؤون بريكست ، ديفيد فروست،باللجوء إلى "ردود عملية" انتقامية.

وردا على سؤال للمرة الثانية حول ما إذا كانت هناك خطط طارئة قال " إن الفرنسيين هم الذين أصدروا التهديد ، ونحن حريصون على مواصلة الالتزام باتفاقية التجارة والتعاون ومواصلة النظر فى التراخيص وصلاحيتها وفقا للطلبات التي تم تقديمها للحصول عليها " .

وردا على سؤال حول ما اذا كان واضحا أن الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق حول التراخيص الذي حددته فرنسا يوم الثلاثاء هو في بداية اليوم أم نهايته، قال المتحدث "هذا السؤال يوجه للفرنسيين".

وحول الفهم البريطانى للموعد النهائى قال " إن الفرنسيين هم الذين حددوا الجدول الزمني وفقا لتهديدهم وإن تركيزنا ينصب على محاولة العمل معهم ونأمل في أن يتراجعوا عن التهديدات التى أطلقوها " .