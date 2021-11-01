طيران الإمارات تستأنف خدمتها إلى الجزائر

أعلنت شركة "طيران الإمارات" اليوم الاثنين، أنها سوف تستأنف خدمتها إلى الجزائر اعتبارا من التاسع من نوفمبر الجاري، وبمعدل رحلتين في الأسبوع من دبي إلى الجزائر العاصمة.

ولفتت الشركة، في بيان، إلى أن استئناف الرحلات إلى الجزائر يعزز شبكة طيران الإمارات الإفريقية إلى 21 وجهة، كما يمثل استعادة كاملة لعمليات الناقلة في شمال إفريقيا.

وتواصل طيران الإمارات، بالتزامن مع تخفيف قيود السفر وتنامي الطلب، تطوير خططها لتوسيع تواجدها في جميع أنحاء إفريقيا، وتشغل حاليا 114 رحلة أسبوعيا إلى القارة.

ويمكن للعملاء الذين يسافرون من الجزائر وإليها السفر بأمان إلى دبي أو مواصلة رحلاتهم عبرها إلى أوروبا والشرق الأوسط والأمريكتين وغرب آسيا.

وسوف تخدم طيران الإمارات الجزائر العاصمة برحلتين أسبوعيا، يومي الثلاثاء والخميس.