الصدر يدعو إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية بالعراق

دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر مساء اليوم الأحد إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية.

وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعي في تويتر، "ليس لنا أي خلاف مع أحد إلا بحب الوطن وإنني أرى أن أول ماينبغى فعله مستقبلا للوطن هو حكومة أغلبية وطنية".

ودعا إلى أن تكون في البرلمان العراقي الجديد "جهة موالاة وهي التي تشكل الحكومة وتأخذ على عاتقها الإصلاحات بكافة مستوياتهم السياسية والحكومة والخدمية والدبلوماسية وغيرها ،وجهة معارضة سيكونون لنا أخوة في الوطن ولن نهمشهم".

وقال الصدر" نحن لامانع أن نكون بأي من إحدى الجهتين فكلاهما خدمة للوطن ضمن أسس الديمقراطية".

وحصدت الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر 73 من مقاعد البرلمان العراقي الجديد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من الشهر الجاري متقدمة على جميع الكتل والتحالفات الشيعية مما يؤهلها لخوض مفاوضات مع الكتل الفائزة الأخرى السنية والكردية لتشكيل حكومة ائتلافية للسنوات الأربع المقبلة.