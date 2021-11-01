فحص 119 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية لعلاج أمراض سوء التغذية في المنيا

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية، ضمن مبادرة 100 مليون صحة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتم فحص 119 ألفًا و190 تلميذًا من طلبة المدارس الابتدائية بجميع المدارس المستهدفة بنطاق المحافظة.

من جانبه، قال الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المبادرة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي، حيث تلقي المبادرة وجميع المبادرات الرئاسية اهتمامًا ورعاية ودعمًا من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

ويتم خلال المبادرة إجراء المسح الطبي والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا لطلاب المدارس الابتدائية، والتي انطلقت من منتصف أكتوبر الماضي بالتنسيق مع التأمين الصحي، ومديرية التربية والتعليم.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الهدف من تلك المبادرة هو الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم.

من جهته أشار الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية في محافظة المنيا، إلى أنه عند اكتشاف إصابة أحد الأطفال بهذه الأمراض، فإنه يتم تحويل الطفل إلى المستشفى للعلاج بالمجان.

وأشار إلى أنه يتم تجهيز 80 فريقًا عن طريق مديرية الصحة، وذلك لتنفيذ المبادرة في الريف، بالإضافة لتدريب الفرق على طرق الفحص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات مع التوجيه للوصول لجميع الطلاب المستهدفين مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.