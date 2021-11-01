الأمين العام لوزارة الثقافة والإعلام السودانية يؤكد أهمية دور الإعلام الوطني في المرحلة الراهنة

أكد الأمين العام لوزارة الثقافة والإعلام السودانية دكتور جراهام عبد القادر، أهمية الدور المهم للإعلام الوطني في هذه المرحلة من تاريخ البلاد.



وأشاد بالدور الذي ظلت تضطلع به وكالة السودان للأنباء في خدمة المجتمع السوداني منذ إنشائها، قائلاً: "إنها ظلت تقوم بدورها الوطني تجاه السودان وإنسانه وعكس همومه".



جاء ذلك لدى تفقده اليوم سير العمل بـ "سونا" ولقائه بالصحفيين، بحضور المدير العام لوكالة السودان للأنباء دكتورة فكرية أبا يزيد.



وأكد جراهام استعداده لتذليل العقبات التي تعترض سير العمل بالوكالة، داعيا الجميع الى أهمية إعلاء قيم الوطن وخدمته كل من موقعه، لافتا إلى أن التباين السياسي لا يؤثر على أداء رسالة المواطن الصالح تجاه وطنه، وأنه لا حجر على فكر أو رأي، فحرية التعبير موجودة، مشيرا إلى أهمية الالتزام بأهداف المؤسسة.



وأعرب جراهم عن سعادته بروح التعاون بين العاملين بالوكالة، مجددا أهمية تفعيل دور الإعلام الوطني في ظل الظروف التي تشهدها، مؤكدا حرصه على دعمها لأداء دورها بنجاح.



من جهتها، رحبت الدكتورة فكرية أبا يزيد بالدكتور جراهام، معبرة عن سعادتها بزيارته للوكالة، وقدمت التحية العاملين بها واضطلاعهم بدورهم في هذه المرحلة المهمة من تاريخ البلاد، مثمنة دعم الدكتور جراهام لـ"سونا"، واستعداده لتذليل عقبات العمل بها وتوفير وسائل النقل والوقود، قائلة: "إن الوكالة ظلت تقوم بدورها الإعلامي المهم في كل الحقب، وأنها ملتزمة بمهنيتها في تغطيتها الإعلامية منذ إنشائها، كما أنها تقدم خدماتها للمكون العسكري والمدني بعدالة وشفافية".