ميسي: أود العودة إلى برشلونة يوما ما

لم ينس ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، أيامه مع برشلونة، حيث تحدث من قلبه عن النادي الكتالوني في حوار صحفي إنه يود العودة للبرسا ومساعدتهم مرة أخرى.

وقال ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية: "العودة إلى برشلونة يومًا ما؟ نعم. لطالما قلت إنني أرغب في أن أكون قادرًا على مساعدة النادي. أود أن أكون مديرا فنيًا لبرشلونة في وقت ما".

وأضاف:"أود المساهمة مرة أخرى مع النادي، لأنه هو النادي الذي أحبه وأحب أن يستمر على ما يرام، وأن يواصل النمو وأن يظل أحد الأفضل في العالم".

ورحل ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، عن برشلونة بعد 17 عاما في صفوف البرسا حقق خلالهم العديد من الإنجازات المحلية والقارية.