«حياة كريمة» و«فودافون مصر» توقعان بروتوكولا لإتاحة التعليم الرقمى في 100 مدرسة بقرى المبادرة

أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة (فودافون مصر)؛ لإتاحة التعليم الرقمى داخل 100 مدرسة فى قري المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) من خلال دمج التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية بالتعليم.

وذكرت المؤسسة - في بيان اليوم /الأحد/ - أنه وبناء على هذا البرتوكول تقوم مؤسسة فودافون بتجهيز تلك المدارس بأحدث الأجهزة التكنولوجية وربطها بالإنترنت، وإتاحة محتوى رقمى عبر منصة تعليمي يتضمن المناهج التعليمية المتنوعة لكافة المراحل الدراسية، بالإضافة إلى برامج تدريب للطلاب و المعلمين على كيفية إستخدام التكنولوجيا والحلول المتطورة فى التعليم.

وأوضحت أن هذه الشراكة تأتي في إطار دعم المؤسستين لجهود الدولة بمنظومة التحول الرقمى وتطوير التعليم ،وفي اطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتحسين وتنمية القري الأكثر إحتياجا، مشيرة إلى أن شركة فودافون مصر تحرص من خلال تلك الشراكة على رفع كفاءة البنية التحتية الخاصة بشبكتها الخلوية بالقرى المشاركة فى المبادرة؛ لتحسين جودة الإتصالات وإتاحة الإنترنت بكفاءة أعلي تماشياً مع إستراتيجية الدولة في دعم مفهوم التحول الرقمي والذي أصبح واحداً من أهم عناصر بناء المجتمع لمستقبل أفضل.

من جهتها.. قالت آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، إن مؤسسة حياة كريمة هي مؤسسة خيرية غير هادفه للربح مسجلة بوزارة التضامن الإجتماعي تحت رقم 902 لعام 2019، مؤكدة ان هذا البروتوكول يأتي كأحد أهم أهداف المشروع القومي لتطوير الريف المصري"حياه كريمة"، وهو توحيد كافة الجهود من الحكومة والقطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، حتى يتم صياغة رؤية تكاملية من أجل تحقيق هدف واحد وهو الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا.

وأضافت أن الدولة المصرية تشهد للمرة الأولى في تاريخها اقتحام ملف الفقر بهذا الشكل حيث جعله الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس اولوياته منذ تولية حكم البلاد، معربة عن سعادة مؤسسة حياة كريمة بتوقيع برتوكول التعاون مع مؤسسة فودافون للتنمية فيما يخص محور التعليم، آملين أن يمتد هذا التعاون المثمر ليشمل كافة محاور المشروع القومي حياة كريمة

وبدوره.. قال المهندس محمد حنة رئيس مجلس أمناء مؤسسة ﭬودافون مصر لتنمية المجتمع: "إننا نفخر بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة وتوحيد الجهود من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين فى القرى المشاركة".

وأضاف: "مساهمتنا في تقديم تجربة تعليمية رقمية يأتى إتساقا مع إستراتيجية المؤسسة وهدفها الرئيسى وهو رفع مستوى الوعي بالتعليم الرقمي وأهمية تطبيقه في المدارس، وتزويد الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بالأدوات والمعرفة والخبرة اللازمة للوصول لبيئة تعليمية رقمية متكاملة تتماشى مع رؤية الدولة 2030 للتنمية المستدامة".

وأوضح أن منصة "تعليمي" قد حققت بالفعل نجاحاً كبيراً، حيث وصل عدد مستخدمي المنصة لأكثر من مليون مستخدم وهو دليل على نجاح رؤية واستراتيجية المؤسسة في تحقيق تجربة مختلفة ومنظومة تعليمية رقمية متكاملة.

يذكر أن مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع قد أطلقت منصة "تعليمي" في عام 2019 كأول منصة تعليمية رقمية لأولياء الأمور والمعلمين والطلاب في مصر، وتهدف لمساندة الطلاب في عملية التعليم الرقمي، وفي الوقت نفسه تسمح لأولياء الأمور بمتابعة التقدم الذي يحرزه أبنائهم خلال رحلتهم التعليمية للتخفيف من عبء الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى تزويدهم بأحدث نصائح الأبوة والأمومة المعتمدة من قبل أفضل الخبراء التربويين.

كما توفر المنصة أيضا محتوى تعليميًا لأولياء الأمور يساعدهم على استخدام التكنولوجيا بشكل صحيح لفهم كيفية استخدام الطلاب للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.