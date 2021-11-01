برشلونة يعلن غياب أجويرو 3 أشهر بسبب الإصابة

أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا أعلن فيه غياب لاعبه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم الفريق، عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر بعد خضوعه لفحوصات طبية على القلب.

وقال برشلونة في بيانه الطبي مساء اليوم الإثنين: "خضع كون أجويرو لعملية تشخيص وعلاج من قبل الدكتور جوزيب بروغادا، اللاعب أصبح غير متاح للمشاركة، وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، سيتم تقييم فعالية العلاج ومن ثم تحديد وتيرة تعافيه".

وكان أجويرو انتقل إلى المستشفى عقب استبداله مبكرا خلال المباراة أمام ديبورتيفو ألافيس والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، وسقط مهاجم المنتخب الأرجنتيني على أرض الملعب بعد شعوره بآلم في الصدر ليتدخل الجهاز الطبي لعلاجه، قبل أن يغادر الملعب على قدميه.

وأشار برشلونة إلى أن المهاجم السابق لمانشستر سيتي الإنجليزي شعر بآلم في صدره وتم نقله إلى المستشفى من اجل الخضوع لفحوصات طبية على القلب.

يُذكر أن صاحب الـ33 عاما دوَّن ظهوره الأول كأساسي بقميص برشلونة في الدوري الإسباني، حيث بدأ المباراة أمام ألافيس على ملعب كامب نو لكنه تم استبداله بالبرازيلي فيليب كوتينيو بعد مرور 41 دقيقة فقط.