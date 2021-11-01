ميركل تروج في مؤتمر جلاسكو لتسعير الكربون كوسيلة فعالة لحماية المناخ

روجت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها انجيلا ميركل لتسعير الكربون كوسيلة فعالة لحماية المناخ، وذلك

خلال مشاركتها بمؤتمر الأمم المتحدة العالمي لتغير المناخ (كوب 26 ) المنعقد حاليا بمدينة جلاسكو الاسكتلندية.

وقالت ميركل عن نظام فرض سعر على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة بالمناخ واستخدام هذه الموارد لتوفير محفزات على الاستثمار في مصادر نظيفة للطاقة :" الاتحاد الأوروبي لديه بالفعل مثل هذا النظام للتسعير بالنسبة للقطاع الصناعي. وهناك آخرون ومنهم الصين على سبيل المثال، يطبقون هذا الآن".

وفي إشارة إلى المفاوضات الوشيكة في مؤتمر الأمم المتحدة في جلاسكو، قالت ميركل إن ما يهمها في هذا الأمر " هو أن نواصل الحديث عنه وأن نتخذ قرارات فيه".

ورأت ميركل أن تسعير الكربون يعد وسيلة محورية لتجميع رأس مال خاص لحماية المناخ وقالت:" بمجرد أن يصبح لثاني أكسيد الكربون سعر، سيتمكن مستثمرو القطاع الخاص من معرفة الوجهة التي سيستثمرون فيها تقنيا".

وأضافت ميركل أن من المهم عدم الاقتصار على استخدام أموال الضرائب فقط في مكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض بل يجب أيضا استخدام " وسائل منطقية اقتصاديا وهذه بالنسبة لي هي تسعير الكربون".

واستطردت ميركل أن الالتزام بالأهداف العالمية للمناخ سيتطلب استثمارات كبيرة وأشارت في هذا الصدد إلى تقديرات للأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون قال فيها إن الحماية العالمية للمناخ ستتطلب تمويلا سنويا بقيمة 800 مليار دولار.