 الرئيس السيسي يلتقي ميقاتي على هامش قمة المناخ - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يلتقي ميقاتي على هامش قمة المناخ


نشر في: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 4:05 م | آخر تحديث: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 4:05 م

نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صورة للقاء ودي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي على هامش قمة المناخ المنعقدة حاليا في جلاسجو.

وبدأت القمة اليوم وتمتد للغد على المستوى الرئاسي.


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