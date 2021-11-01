الرئيس السيسي يلتقي ميقاتي على هامش قمة المناخ

الأكثر قراءة
نواب يهاجمون بكري ويطالبون بإحالته لـ«القيم» ورئيس المجلس يرفض منحه الكلمة
كشف ملابسات مقطع مصور يظهر طالبتين تهددان زميلتهما بمطواة في بورسعيد
الشناوي بقائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس في العالم لعام 2021
كهربا يبرئ نفسه من تهمة تسريب أخبار الأهلي
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما تقييمك لانطلاقة الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية؟
ممتازةجيدةضعيفةغير مهتم
النتـائـج
تصويت
نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صورة للقاء ودي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي على هامش قمة المناخ المنعقدة حاليا في جلاسجو.
وبدأت القمة اليوم وتمتد للغد على المستوى الرئاسي.