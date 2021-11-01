 إيران تعلن إحباط هجوم قراصنة على إحدى ناقلاتها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيران تعلن إحباط هجوم قراصنة على إحدى ناقلاتها

طهران (د ب أ)
نشر في: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 11:37 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 11:37 ص
أعلن الجيش الإيراني أن قواته البحرية تمكنت من إحباط "هجوم قراصنة" على ناقلة إيرانية كانت في طريقها لخليج عدن صباح اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أن الحماية التابعة للجيش الإيراني المرافقة للناقلة اشتبكت مع القراصنة صباح اليوم، بينما كانت الناقلة في طريقها إلى خليج عدن قبل دخولها مضيق باب المندب.

ونقلت الوكالة عن العلاقات العامة للجيش أن أربعة زوارق مشبوهة، تحمل أربعة إلى ستة مسلحين، اقتربت من الناقلة وحاولت مهاجمتها، إلا أن الحراسة تحركت على الفور وبادرت بإطلاق النيران التحذيرية، فلاذت الزوارق بالفرار.

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