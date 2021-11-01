مصرف أبوظبي الإسلامي يدرس عقد صفقات اندماج خارج الإمارات

يدرس مصرف أبوظبي الإسلامي وهو أكبر البنوك الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة الدخول في صفقات استحواذ واندماج خارج الإمارات العربية المتحدة مستفيدا من السيولة النقدية والقدرات المالية الكبيرة لديه بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال محمد عبد الباري المدير المالي لمصرف أبوظبي الإسلامي في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الاثنين "نبحث باستمرار عن الفرص خارج الإمارات العربية المتحدة.. بمجرد تحديد أي فرصة تكون مناسبة لنا وتحقق تراكما رأسماليا لنا فإننا نسعى ورائها بالتأكيد".

وأشارت بلومبرج إلى أن وصول السوق المصرفية في الإمارات إلى درجة من التشبع إلى جانب ضعف نمو الاقتصاد دفع البنوك الإماراتية إلى التوسع في الخارج. وقد اشترى بنك أبوظبي الأول وهو أكبر بنوك الإمارات فرع بنك عودة اللبناني في مصر في وقت سابق من العام الحالي. كما اشترى بنك الإمارات دبي الوطني بنك دينزي بنك التركي عام 2019.

وقال عبد الباري "لا شيء مستبعد ونحن في المقدمة عندما يتعلق الأمر بفرص خارج الإمارات العربية المتحدة".