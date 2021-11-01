وزير الرياضة يشيد بتنوع فعاليات البطولة الإفريقية للملاحة الرياضية بشرم الشيخ

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالفعاليات المتنوعة المقامة بمدينة شرم الشيخ ضمن البطولة الرسمية الإفريقية الأولي للملاحة الرياضية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٣١ أكتوبر حتي ٥ نوفمبر الجاري.

اعرب صبحي عن سعادته باعجاب اعضاء الاتحاد الدولي للملاحة الرياضية وجميع المشاركين في البطولة بمدي تنظيم البطولة، مضيفاً أن الدولة المصرية لديها البنية التحتية القوية التي تساعدها على استضافة مختلف البطولات القارية والعالمية.

كما لفت وزير الشباب والرياضة إلي المتابعة الدورية بين المعنيين بالوازرة واللجنة المنظمة للبطولة الإفريقية للملاحة الرياضية والتي تتضمن أيضاً إقامة بطولة مصر الدولية المفتوحة الرابعة للملاحة الرياضية، مشيراً إلي تقديم كل الدعم من أجل نجاح جميع الفعاليات تنظيمياً وفنياً ، واستمرار سلسلة تفوق الدولة المصرية في استضافة البطولات والأحداث الدولية الكبري.

انطلقت الفعاليات بتنفيذ عدد من المحاضرات وورش العمل التدريبية التي يتضمنها المعسكر التدريبى الإفريقى الأول لإعداد الكوادر في مجالات الملاحة البحرية ، وتتمثل في (إعداد الحكام، إعداد المدربين، إعداد راسمين الخرائط).

الجدير بالذكر أن المعسكر التدريبي الإفريقي لإعداد الكوادر يشارك به ٦٦ فرد من ١٢ دولة إفريقية منها دول "الكاميرون، كوت ديفوار، إفريقيا الوسطي، الكونغو، موزمبيق، كينيا، لييا، تونس، السودان"، ومصر الدولة المستضيفة.