 جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى 246.7 والوفيات على عتبة الـ5 ملايين - بوابة الشروق
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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى 246.7 والوفيات على عتبة الـ5 ملايين

أ ش أ
نشر في: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 7:52 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 7:53 ص

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 246 مليونا و700 ألف و706 حالات.
وأوضحت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الاثنين، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و999 ألفا و620 وفاة.
وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 45.9 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.2 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 21.8 مليون حالة.

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