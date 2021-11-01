التحقيق في قتل شاب ذبحه شخص وسار برأسه وسط الشارع بالإسماعيلية

بدأت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية التحقيق في مقتل شاب ذبحه شخص بأحد الشوارع الرئيسية في منطقة البحري بنطاق حي ثان وسار برأسه وسط الأهالي.

وتتولى النيابة التحقيق مع المتهم الذي لاحقه الأهالي وتمكنوا من الإمساك به، بجانب تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في نطاق وقوع الجريمة ومعرفة ملابسات الحادث.

وشهد شارع البحري، أحد المناطق الحيوية بالإسماعيلية، جريمة قتل بشعة، عندما قتل شخص مهتز نفسيا وسبق علاجه بمصحة للإدمان، طبقا لبيان وزارة الداخلية، ويعمل بمحل موبيليا يملكه شقيق المجني عليه، وفصل رأسه عن جسده بسلاح أبيض ووضعها في كيس بلاستيك، وسار بها في الشارع وسط أهالي المنطقة، ما أثار حالة من الرعب لبشاعة الحادث وتهديد القاتل للمارة بسلاح الجريمة، حتى تمكنوا من اللحاق به.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا بالمنطقة، وألقت القبض على المتهم وشكلت فريق بحث لكشف أسباب الجريمة.