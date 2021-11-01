 كاليفورنيا تفتتح قاعة مشاهير لموسيقيي منطقة خليج سان فرانسيسكو - بوابة الشروق
الإثنين 1 نوفمبر 2021 10:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لانطلاقة الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية؟


النتـائـج تصويت

كاليفورنيا تفتتح قاعة مشاهير لموسيقيي منطقة خليج سان فرانسيسكو

سان فرانسيسكو - د ب أ
نشر في: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 9:50 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 9:50 ص

إذا ما كنت متوجها إلى سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، تأكد من استكشاف بعض أساطير الموسيقى الذين جاءوا من هذه المدينة، حيث إن هذا مكان معروف بسبب الأغاني التي كتبت عنه وفيه.

علاوة على الأصوات المخدرة لأصوات ظاهرة "صيف الحب" التي حدثت في 1967، مهدت سان فرانسيسكو الطريق لأنواع كاملة من الموسيقى مثل هيب هوب الساحل الغربي وثراش ميتال، بينما حافظت أيضا على مشهد الجاز المزدهر على مدار السنوات.

يعد متحف قاعة مشاهير الموسيقى التي افتتحت حديثا في المدينة مكانا جيدا للبدء منه، حيث أنها تعطي نظرة عامة على نحو 90 من أكثر الفرق والفنانين وأساطير الموسيقى شهرة الذين جاؤوا من منطقة خليج سان فرانسيسكو، ومن بينهم المغنية جانيس جوبلين وفرق "ذا جريتفول ديد" و"سانتانا" و"جرين داي".

ويمكن للزوار توقع مشاهدة الآلات الموسيقية التي استخدمها بعض الموسيقيين وإشادات بخيط اليد من خبراء موسيقى يوضحون تأثيرهم وصلتهم بالمنطقة.

وتعد قاعة المشاهير في مقاطعة نوب هيل جزءا من فندق ميوزيك سيتي، حيث إن تصميم كل من الـ36 غرفة المصممة بشكل مستوحى من الموسيقى يبدو مختلفا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك