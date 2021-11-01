 مصادر سودانية: البرهان يوجه بإعادة القبض على مسئولي نظام البشير المفرج عنهم - بوابة الشروق
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مصادر سودانية: البرهان يوجه بإعادة القبض على مسئولي نظام البشير المفرج عنهم

وكالات:
نشر في: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 12:11 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 12:11 ص

ذكرت قناة "الشرق للأخبار" نقلا عن مصادر سودانية، أن قائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أمر إعادة القبض على مسؤولي نظام الرئيس السابق عمر البشير بعد إطلاق سراحهم بينهم إبراهيم غندور وزير الخارجية الأسبق.

وفي وقت سابق، أمر قائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بإقالة النائب العام مبارك محمود بعد الإفراج على عدد من مسؤولي نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وفي وقت سابق، أكدت أسرة وزير الخارجية السوداني السابق إبراهيم غندور، في تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية» على إطلاق سراح «غندور»، وذلك حسبما أفادته القناة في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وكان وزير الخارجية السوداني الأسبق إبراهيم غندور ومسؤولون آخرون، قد واجهوا تهما تصل عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد لمحاولتهم استخدام العنف ضد السلطة الانتقالية.

وقال المصدر إن غندور الذي شغل أيضا منصب رئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل عقب عزل عمر البشير، عن حكم البلاد في أبريل للعام الماضي، ومعه 9 آخرون، واجهوا تهما، تصل عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد، لمحاولتهم استخدام العنف ضد السلطة الانتقالية.

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