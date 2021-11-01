 إندونيسيا تبدأ تطعيم الأطفال من سن 6 أعوام إلى 11 عاما بلقاح سينوفاك الصيني - بوابة الشروق
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إندونيسيا تبدأ تطعيم الأطفال من سن 6 أعوام إلى 11 عاما بلقاح سينوفاك الصيني

أ ش أ
نشر في: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 11:15 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 11:15 ص
أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الاثنين، أنه بدءا من يوم غد الثلاثاء، سيتم تطعيم الأطفال من سن 6 أعوام إلى 11 عامًا بلقاح سينوفاك الصيني؛ للوقاية من فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية، أن هذا القرار جاء عقب إعلان إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تطعيم الأطفال من 5 إلى 11 عامًا بلقاح فايزر الأمريكي في الولايات المتحدة.

وكانت إندونيسيا قد خففت قيود السفر في أكتوبر الماضي، كما خفضت فترات الحجر الصحي إلى 5 أيام بدلًا من 8 أيام، وأعادت فتح منطقة "بالي" السياحية للزوار الأجانب.

وتواصل إندونيسيا حملتها لتطعيم 208 ملايين شخص ضد كورونا.

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