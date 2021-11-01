إندونيسيا تبدأ تطعيم الأطفال من سن 6 أعوام إلى 11 عاما بلقاح سينوفاك الصيني

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الاثنين، أنه بدءا من يوم غد الثلاثاء، سيتم تطعيم الأطفال من سن 6 أعوام إلى 11 عامًا بلقاح سينوفاك الصيني؛ للوقاية من فيروس كورونا.



وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية، أن هذا القرار جاء عقب إعلان إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تطعيم الأطفال من 5 إلى 11 عامًا بلقاح فايزر الأمريكي في الولايات المتحدة.



وكانت إندونيسيا قد خففت قيود السفر في أكتوبر الماضي، كما خفضت فترات الحجر الصحي إلى 5 أيام بدلًا من 8 أيام، وأعادت فتح منطقة "بالي" السياحية للزوار الأجانب.



وتواصل إندونيسيا حملتها لتطعيم 208 ملايين شخص ضد كورونا.