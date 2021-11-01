وزيرة التضامن تكرم جامعة طنطا في ورشة عمل «حاضنات الطلاب الفائقين»

كرمت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، جامعة طنطا، خلال ورشة العمل والاجتماع التنسيقي الذي نظمته الجمعية الشرعية الرئيسية، لرؤساء ونواب الجامعات المستهدفة ومنسقيها ببرنامج حاضنات الفائقين بالجامعات المصرية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا عن سعادته بهذا التكريم المقدم للجامعة تقديرًا لدورها في إنجاح مبادرة رعاية الفائقين علميًا بالجامعات المصرية التي أطلقتها وزارة التضامن بالتعاون مع الجمعية الشرعية الرئيسية.

وأوضح الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا، أن مبادرة رعاية الفائقين علميًا تستهدف الارتقاء بالبحث العلمي ودعم الطلاب والباحثين المتميزين، وتوجيه البحث العلمي لتحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف أنه في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة طنطا ووزارة التضامن الاجتماعي، نظمت الجامعة في سبتمبر الماضى احتفالية كبرى لتكريم 41 طالبًا وطالبة ضمن مبادرة "حاضنات الفائقين" فى المرحلة الجامعية الأولى ومرحلتي الماجستير والدكتوراة، بحضور الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، وأماني النادري وكيل وزارة التضامن بالغربية، والدكتور فتوح راشد منسق مبادرة "حاضنات الفائقين" بجامعة طنطا.