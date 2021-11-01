بايدن يحث على التحرك لمواجهة التغير المناخي لكن دون الفوز بتشريع من الكونجرس

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن لزعماء العالم ، في قمة الأمم المتحدة العالمية حول المناح ، أن الولايات المتحدة سوف تمرر تشريعا يقضي بتنفيذ استثمارات غير مسبوقة في مجال الطاقة النظيفة والوفاء بوعدها بوقف انبعاثاتها الكربونية.

وقال الرئيس في كلمة له اليوم الاثنين "سوف نثبت للعالم أن الولايات المتحدة ليس فقط عادت إلى المائدة ، لكن تأمل أن تقود استنادا إلى قوة المثل الذي تضربه. أعلم أن الحال لم يكن كذلك ، وهذا هو السبب في العمل الإضافي الذي تقوم به إدارتي لإثبات أن التزامنا بالمناخ هو بالأفعال وليس بالأقوال".

وسعى بايدن في كلمته لتعضيد طموحات المناخ للزعماء الآخرين في وقت تتدنى فيه التوقعات من القمة ، رغم تحذير العلماء من أن العالم آخذ في الاحترار بشكل خطير.

غير أن إخفاق الكونجرس في تمرير تشريع جوهري خاص بالمناخ قبل بدء القمة جعل بايدن في موقف تفاوضي أضعف مما كان يأمل فيه البيت الأبيض.

فقد عزفت الدول الأكثر تسببا في الانبعاثات الكربونية مثل الصين والهند عن وضع أهداف أكثر طموحا للحد من الانبعاثات.

ولذلك انفض اجتماع دول مجموعة العشرين في روما أمس الأحد بالتوصل إلى اتفاق قال المنتقدون إنه عجز عن الإلزام بتحرك ذي معنى للحد من ارتفاع درجات الحرارة.