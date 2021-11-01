رئيس وزراء بريطانيا يدعو إلى بذل أقصى الجهود للحفاظ على كوكب الأرض

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى بذل أقصى الجهود من أجل الحفاظ على كوكب الأرض.

وقال جونسون، في كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة الـ 26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ في جلاسكو لتغير المناخ، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين: "إننا نجتمع اليوم والساعة البيئية تدق إيذانا بانتهاء كوكب الأرض إن لم نبذل قصارى جهدنا للحفاظ عليه" .

وأضاف أن كل لحظة تدق الساعة قائلة لنا: "إن حياتنا دقائق وثواني وعلينا أن نستغلها وعلينا أن نعمل خلالها للحفاظ على كوكب الأرض".

ونبه إلى أن أوكب الأرض أصبح تحيط به سحابة كثيفة من الملوثات، ولم يصنعها سوى الإنسان وبالتالي فإن علينا ألا نتجاهل مطلب خفض معدل الاحترار بمقدار درجتين

وأوضح أنه يمكن أن نضيف إلى هدفنا هذا أهداف أخرى مثل مواجهة الأعاصير ومواجهة الفيضانات، وقال " إن لم نفعل هذا ففإنناسنقول وداعا لمدن بأكملها ".

واستطرد قائلا إن الساعة تدق قائلة للجنس البشري تحركوا وإلا فإن الأمور إلى انتهاء، وسيكون الوقت متأخرا للغاية ولن نستطيع أن ننقذ أجيالنا القادمة".

وأكد أنه يجب علينا الآن اتخاذ إجراء حقيقي يلتزم به الجميع هنا في جلاسكو في اسكتلندا ، وقال إنه "لدينا التكنولوجيا التي تمكنا من هذا وبالطبع لا نستطيع أن نقول أنه يمكننا القضاء على كل تلك المشكلات دفعة واحدة . فقد انتهى آوان ذلك ولكن نستطيع أن نعالج تلك التحديات واحدة تلو الأخرى".