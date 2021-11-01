أكد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الإثنين أن أغلبية القضاة شرفاء يطبقون القانون بالرغم من محاولات التدخل في عملهم بوسائل مختلفة كالضغط والترهيب والرشاوي، وأعرب عن ثقته في رفض القضاة لهذه الممارسات.

وقال سعيد - خلال لقائه وزيرة العدل ليلى جفال في قصر قرطاج - إن الفساد مازال مستشريا في جزء من القضاة، وشدد على أنه لا يمكن تحقيق أي إصلاح إلا بإصلاح جذري للقضاء حتى يستعيد عافيته.

وأضاف الرئيس التونسي أنه لن يقبل أبدا بأن يتم المساس باستقلالية القضاء والقضاة وأنه يسعى إلى أن تتوفر في المحاكم آليات وظروف العمل المناسبة، وأكد أن إعداد مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ليس تدخلا في الشأن القضائي ولكن سيتم ذلك بمشاركة القضاة أنفسهم.