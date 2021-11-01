وزيرة البيئة: مصر منذ 2015 وحتى الآن لم تتخل عن قضية تغير المناخ

أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تهدف للحفاظ على البيئة.

وقالت وزيرة البيئة - في تصريحات خاصة لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، إن مصر منذ 2015 حتى الآن لم تتخل عن قضية تغير المناخ، وتدافع عن إفريقيا وعن الدول النامية.

وأوضحت أن المشروعات القومية كالطرق والطاقة وثيقة الصلة بالتكيف والتعامل مع التغيرات المناخية، مؤكدة ضرورة استخدام التكنولوجيا للحد من التغيرات المناخية.

وأشارت وزير البيئة إلى أن كافة الدول تتأثر من تغير المناخ، ولكن الدول النامية تتأثر بشكل كبير نتيجة التغيرات المناخية وما ينتج عنها من حرائق الغابات.

وأشارت إلى أن دورة المناخ الحالية مختلفة بسبب الوضع الذي يعيشه العالم وآثار تغيير المناخ التي أصبحت واضحة، لافتة في الوقت ذاته إلى أن تأثير تغير المناخ وآثاره على الدول النامية أكثر شراسة لأنه يؤثر على مناحي التنمية الخاصة بها.