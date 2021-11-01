النائب أحمد العوضي: الدول المجاورة تمنح رخصة قيادة لسن الـ16 عاما

قال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن كل الدول المجاورة تمنح من هم في سن 16 عاما رخصة قيادة خاصة.

جاء ذلك أثناء مناقشة البرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع بتعديل بعض أحكام قانون المرور، بما يسمح لمن هم في سن 16 عاما الحصول على رخصة قيادة.

وأوضح رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، أن التطوع في القوات المسلحة يكون للطلاب وهم في الإعدادية بما يعني عند 15 سنة، وأكد أن من يقودون السيارات عند 16 عاما موجود فعليا في الشارع، مشيرا إلى أن التعديل ما هو إلا لتقنين وضع قائم بالفعل.

وكان قبلها قد استعرض اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، فلسفة مشروعي القانونين والاقتراحين بقانونين، حيث يستهدف مشروع القانون الأول المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتحقيقاً لتناسق الأحكام التشريعية، فقد استدعى ذلك إجراء تعديل لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وذلك لتحقيق عدد من الأهداف في مقدمتها إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق، وتوفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات.

كما يستهدف التعديل إلى النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، وتحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدراجات الآلية.

وأشار العوضي إلى أن مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة يستهدف تعديل نص المادة (51 مكررا) بإضافة عبارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضي بإعفاء سيارات النقل الأجنبية من رسوم الجمارك برط المعاملة بالمثل، وفي حدود هذه المعاملة مستهدفاً بهذه الإضافة تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.

ولفت إلى أن الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة، استهدف استحداث منظومة يتم من خلالها وضع الإعلانات على المركبات -بكل أنواعها- مستهدفاً القضاء على عشوائية الإعلانات وتنظيمها وفقاً لضوابط ومعايير منضبطة، وإيجاد شركة -أو أكثر- عاملة في مجال الدعاية والإعلان تتولى الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات الراغبة في ذلك على المركبات.

وتابع: أما الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي استهدف تعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصة بحيث ينصرف أثرها على صاحب المركبة من خلال سحب رخصة التسيير وليست رخصة القيادة، حسبما منصوص عليه في المادة (72 مكررا).

وأكد أنه تم التوافق على كل المواد المقترحة، لذا ارتأت اللجنة أن مشروع القانون الأول جاء لإيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق، لاسيما مع زيادة مستخدميها وخصوصا من فئة الشباب، وذلك لتحقيق التطور وتعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري وضبط حركة المرور مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.