تحرير 55 محضرا تموينيا في حملات على الأسواق بدمياط

أسفرت حملات مديرية التموين والتجارة الداخلية، بدمياط، عن تحرير 55 محضرًا على مدار يومين، خلال حملات تفتيشية مكثفة، على أسواق ومخابز ومستودعات الغاز في دمياط، خلال يومين.

تضمنت المحاضر مخالفات، تم رصدها للمخابز، لنقص وزن رغيف الخبز، وتم ضبط مخالفات بالأسواق تضمنت عرض لحوم ودواجن منتهية الصلاحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع، والغش التجاري، وكذلك عدم وجود شهادات صحية، وبيع بأعلى من السعر المقرر، وكذلك مستودعات الغاز، نتج عنه اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، تجاه كل المخالفات.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على استمرار الحملات لضبط منظومة البيع والشراء، مشيرة إلى تشديد الرقابة على المنظومة التموينية، والمتابعة المستمرة للمخابز، والأسواق، ومستودعات الغاز والبدالين التموينيين.