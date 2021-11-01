أكدت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الأفريقي تسلم كينيا 991 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا في مسعى لدعم البلاد في إنهاء جائحة كورونا.

وأوضح الحساب الرسمي لبعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الأفريقي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وصول ثالث شحنة من اللقاحات والتي تبرعت بها الولايات المتحدة إلى كينيا، عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأشار الحساب الرسمي للبعثة على "تويتر" إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سوف تركز جهودها في جميع مراحل حملة التطعيم في كينيا، بما في ذلك تدريب العاملين الصحيين، وزيادة سعة التخزين للمبردات اللازمة لحفظ بعض أنواع اللقاحات.