استقالة رئيس وزراء مقدونيا الشمالية بعد خسارة حزبه الانتخابات البلدية

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استقال رئيس وزراء مقدونيا الشمالية زوران زاييف من منصبه يوم الأحد بسبب الأداء الضعيف لحزبه في الانتخابات البلدية.

ويعتبر زاييف، الذي يرأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إصلاحيا مواليا للغرب.

وذكرت وكالة أنباء "إم أي إيه " الرسمية أنه استقال من منصبيه كرئيس للوزراء وكرئيس للحزب.

وقال زاييف "أتحمل كامل المسؤولية عن الهزيمة في الانتخابات".

وكان قد وعد بالتنحي إذا كان أداء حزبه سيئا في العاصمة سكوبيه.

وفازت دانيلا أرسوفسكا مرشحة المعارضة لمنصب رئيس بلدية سكوبية في جولة الإعادة يوم الأحد بنسبة 85ر55 % من الأصوات، متفوقة على بيتر سيجيلوف رئيس البلدية الحالي الذي ينتمي لحزب زاييف،حيث حصل على 60ر40 %، حسبما قال مكتب الانتخابات المركزي بعد فرز 60 % من الأصوات.

وكانت أرسوفسكا قد ترشحت مستقلة بدعم من حزب المعارضة المحافظ "المنظمة الداخلية المقدونية الثورية- الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية".