سفيرة الشبكة العربية للمرأة بمصر: هدفنا بناء مجتمع علمي متكامل

قالت الدكتورة غادة الخياط سفيرة الشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا بمصر إن رؤية الشبكة تتلخص في بناء مجتمع علمي متكامل، قادر على مواجهة تحديات التنمية المستدامة في الوطن العربي، وذلك من خلال تمكين وبناء قدرات المرأة العربية في العلوم والتكنولوجيا، وتشجيع الإبداع العلمي للمرأة العربية، والتأكيد على المشاركة الفاعلة للمرأة في مجالات العلوم المختلفة وخاصة العلوم الطبيعية والعلوم التطبيقية.

وأوضحت الخياط أنه يتم اختيار سفيرات الشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا من شخصيات مؤثرة على الصعيد الوطني والعربي والدولي، ليكن النواة التي يتم الاستناد إليها في تحقيق رؤية الشبكة في مختلف الدول العربية.

وأضافت أن السفيرات تتطوع بوقتهن ليلعبن دورا مهما في رفع مستوى الوعي وتسليط الضوء على إسهامات المرأة العربية والتحديات التي تواجهها في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وحشد الدعم اللازم للشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا من أجل تحقيق أهدافها في بلدانهم.

جدير بالذكر أن الدكتورة غادة الخياط لها العديد من الأنشطة في دعم المرأة في مجال العلوم والتكنولوجيا، بدأت في التسعينات من القرن الماضي بكلية الهندسة جامعة مونتريال الكندية من خلال MARIANNE-MARESCHAL CHAIR وصولا إلى تمثيل جامعة الإسكندرية حاليا في التحالف الجامعي لتحقيق المساواة بين الجنسين، والذي أطلقته الوكالة الجامعية الفرانكوفونية بدعم من برنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبهدف زيادة الوعي واتخاذ إجراءات ملموسة من أجل تحقيق تغييرات ملحوظة وقابلة للقياس في المؤسسات أعضاء التحالف مع نشر وتعميم خبراتها وتوصياتها على شبكة الجامعات الفرانكوفونية في العالم.