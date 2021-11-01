مصر توقع 7 اتفاقيات منح مع الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 125 مليون دولار

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، توقيع 7 اتفاقيات منح مع الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بقيمة 125 مليون دولار، في إطار برنامج العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، بما يعزز جهود التعاون الإنمائي، لدعم تنفيذ رؤية الدولة التنموية في مختلف المجالات، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

وبحسب البيان، تتوزع الاتفاقيات التي تم توقيعها بواقع 17 مليون دولار موجهة لقطاع التعليم الأساسي، و31 مليون دولار لمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، و4 ملايين دولار للتعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، و13 مليون دولار لتحسين النتائج الصحية، و27 مليون دولار للحوكمة الاقتصادية، و5 ملايين دولار للأعمال الزراعية والتنمية الريفية، و28 مليون دولار لتحفيز بيئة التجارة والاستثمار في مصر.

وأوضحت المشاط، أن الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها تحفز جهود الدولة التنموية في مجالات التعليم، والتعليم العالي، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والصحة، والحوكمة الاقتصادية، والتجارة والاستثمار، فضلا منحة بقيمة 5 ملايين دولار تم توجيهها لقطاع الصحة في وقت سابق لتعزيز جهود الدولة للاستجابة الطارئة لفيروس كورونا.

وأضافت أن الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، تتكامل مع الجهود الوطنية المبذولة في مختلف مجالات التنمية، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ذاكرة أن الوزارة تسعى للاتفاق على شراكة جديدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار تحقيق أهداف محفز سد الفجوة بين الجنسين وتحسين بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص وتعزيز الشمول المالي للسيدات.

ونوهت بأن الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تنعكس أيضًا على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وزيادة دوره في مختلف المشروعات، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، وتعزيز الأعمال التجارية.

ومن جهته، قال السفير الأمريكي جوناثان كوهين، إن هذه المساعدات تعد جزء من استثمار الحكومة الأمريكية في مصر الذي تبلغ قيمتها 30 مليار دولار على مدار الأربعين عامًا الماضية، ما أدى إلى توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي إلى 25 مليون مصري، والقضاء على شلل الأطفال، وبناء 2000 مدرسة، وتقديم 4000 منحة جامعية.

جاء ذلك بمشاركة خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، ومايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وأحمد كمالي، نائب وزير التخطيط، وليزلي ريد، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر.