جودة الاتصالات: تغطية 500 قرية بخدمات الجيل الرابع ضمن «حياة كريمة»

أعلن المهندس أحمد عبد العزيز جاد رئيس قطاع المكتب الفني بالجهاز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات، بدء تغطية 500 قرية بخدمات الجيل الرابع ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأضاف جاد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن هذا المشروع يُكلِّف 1.5 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه بحلول منتصف 2023.

وأشار إلى استحداث جهاز مناسب لتحسين جودة المكالمات، وجهاز لخفض متوسط الوقت اللازم لبدء المكالمة، موضحًا أنّ هذا الجهاز يقيس مؤشر عدم اكتمال المكالمة وذلك في المناطق المأهولة بالسكان.

ولفت إلى الجهاز يتابع عمل شركات الاتصالات باستمرار، مؤكّدًا أن الهدف هو تقديم أفضل خدمة للمواطن.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد أعلن اليوم الإثنين، تغريم شركات المحمول بـ25 مليون جنيه، وذلك بسبب تجاوز معايير مؤشرات جودة خدمات الاتصالات.