قال السفير علاء رشدي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن اللجنة أُنشأت منذ عام 2018، موضحًا أن أول بند وضعته هو إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ونفى رشدي، خلال لقاء لبرنامج «المشهد»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الأحد، خروج الاستراتيجية الوطنية؛ بسبب انتقاد الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان، مؤكدًا أن اللجنة تعمل على الاستراتيجية منذ عام 2018 وليست وليدة اللحظة.

ولفت إلى أن الاستراتيجية صدرت نتيجة للقيادة والإرادة السياسية في مصر التي ترغب في استكمال البناء الذي يتم ورؤية مصر 2030 والبرامج الموجودة كـ«تكافل وكرامة»، مشيرًا إلى إطلاقها بتشريف من الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم 11 سبتمبر الماضي لبدء العملية التنفيذية لها.

وأوضح رئيس الأمانة الفنية للجنة حقوق الإنسان، أن الاستراتيجية تنظر إلى موضوعات حقوق الإنسان بشكل شمولي، قائلًا إنها تنظر إلى الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفئات المرأة والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة.

وذكر أن الاستراتيجية تعتمد في جزء منها على التثقيف بحقوق الإنسان وتثقيف الحكومة وبناء القدرات في المؤسسات المصرية، لافتًا إلى أن قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ سبق كل ما هو موجود في الاستراتيجية بشأن تلك النقطة.

وأشار إلى أن اللجنة العليا تعمل على باقي البنود الخاصة بالاستراتيجية الآن، مضيفًا: «هناك اجتماعات تحدث والتنسيق على قدم وساق لاستكمال البنود الأخرى في الاستراتيجية الممتدة على مدار 5 سنوات».