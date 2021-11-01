الإمارات تنتهي من إعادة الدبلوماسيين والإداريين في بعثتها لدى لبنان

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الانتهاء من عملية عودة الدبلوماسيين والإداريين في بعثة الدولة لدى لبنان والمواطنين إلى أرض الوطن؛ وذلك نظراً للأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة في لبنان.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الاثنين، يأتي هذا الإجراء تزامناً مع قرارات الإمارات بشأن سحب الدبلوماسيين والإداريين من لبنان، ومنع سفر مواطنيها إليه.

يذكر أن العديد من دول الخليج اتخذت إجراءات بحق لبنان لما اعتبرته إساءة وتحيزا بحق السعودية والإمارات، بعد التصريحات الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن الأزمة اليمنية.

وأعلنت دولة الإمارات، السبت الماضي، سحب دبلوماسييها من لبنان تضامناً مع المملكة العربية السعودية، في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة.

وقررت دولة الإمارات منع مواطنيها من السفر إلى لبنان، بينما سيستمر العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الدولة لدى بيروت، خلال الفترة الحالية.