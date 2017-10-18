أعلن نشطاء في تايلاند عن إطلاق حملة لجمع مليون توقيع لدعم إلغاء قانون يجرم التشهير بالملكية.

وتجمع نحو 3000 شخص في وسط بانكوك للمشاركة في مسيرة تدعو إلى إلغاء قانون "العيب في الذات الملكية"، والذي يعرف أيضا بالمادة 112، والذي يجعل حتى النقد البناء للمؤسسة الملكية محفوفا بالمخاطر.

ودعا المتظاهرون كذلك إلى إسقاط التهم وإطلاق صراح المعتقلين بموجب هذا القانون.

ويعاقب القانون على التشهير أو إهانة أو تهديد الملك أو الملكة أو الوريث الشرعي أو الوريث المفترض أو الوصي على العرش بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.

ويقول منتقدون إن "القانون تم استخدامه لأغراض سياسية، وحتى الدفاع عن إلغاء القانون يمكن أن يقود صاحبه إلى تحقيق من جانب الشرطة".

وكان قادة الحركة الذين نظموا مسيرة الأحد أهدافا رئيسية للمادة 112، حيث يواجه العديد منهم تهما بانتهاكها.

وتم إطلاق سراح بعضهم بكفالة بينما لا يزال البعض الآخر في السجن في انتظار المحاكمة.

وقرأ سوميوت بروكسكاسيمسوك، أحد قادة الاحتجاج، رسالة من أحد زملائه المسجونين على الحشد يدعو فيها إلى جمع مليون توقيع لتقديمها إلى البرلمان لدعم إلغاء المادة 112.

وقال المنظمون في وقت لاحق إنهم جمعوا 3000 توقيع.