رئيس شعبة مواد البناء: الزيادة في أسعار الحديد غير مبررة

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة فوجئت اليوم، بتلقي رسائل من معظم شركات الحديد، بشأن إقرار زيادة في سعر طن الحديد ما بين 1950 إلى 1980 جنيهًا، خلال 4 أيام من تحرير سعر الصرف.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن الزيادة في أسعار الحديد غير مبررة، وخاصة أن الشركات لم تستورد بالأسعار الجديدة، قائلًا إن الشركات لديها مخزون من الخام يكفي لمدة شهرين أو 3 أشهر.



وأشار إلى أن الأسعار العالمية للحديد منخفضة الآن، معقبًا: «عندما كانت الأسعار العالمية مرتفعة بلغ سعر الطن 15 ألفًا، ورغم الانخفاض الخارجي في الأسعار لم تنخفض الأسعار محليًا».



وناشد رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، التحقيق في زيادة أسعار الحديد بمقدار 2000 جنيه في وقت واحد، لأنها حالة غير طبيعية، قائلًا إن «الأسعار في روسيا دولة الحرب، أقل من الأسعار في مصر».



ونوه إلى أن الزيادة بمقدار 2000 جنيه في طن الحديد، تحدث للمرة الأولى في تاريخ مصر، متابعًا أن المنافسة في سوق الحديد المصري غير موجودة، وخاصة أن مصانع الدرفلة تعمل منذ بداية العام، بنحو 40% من طاقتها فقط.