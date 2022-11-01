مع قرب انعقاد قمة المناخ Cop27، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ بداية من 6 حتى 18 نوفمبر الجاري، ويشارك فيها قادة، ومسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة، وآلاف النشطاء المعنيين بالبيئة من كل دول العالم، أطلقت رئاسة الوزراء ووزارة البيئة، الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ في مصر 2050.



داخل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، التي اطلعت "الشروق" على نسخة منها، حدد صانعو القرار 5 أهداف رئيسية، متفرع منها 22 هدفا فرعيا، كل منها يحتوي على عدد من التوجهات التي من شأنها المساهمة في تخفيف آثار تغير المناخ على الدولة وخاصة المناطق الأكثر فقرا.



وتم إعداد الأهداف ليكون الهدفين الرئيسيين 1 و2 هما الأكثر تطلبا لتدخلات القطاعات المختلفة وهما الأكثر تأثيرا على محوري خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والقدرة على التكيف مع تغيرات المناخ، لما لهذين المحورين من أهمية قصوى وكونهما عمليتين متأزرتين يجب تحقيقهما سويا للتأكد من تحقق باقي الأهداف.



وتضمن الهدف الرئيسي الأول تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومنخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، ومنه خرج الهدف الفرعي الثالث تعظيم كفاءة الطاقة، فقد عرضت الاستراتيجية الوطنية المشكلة موضحة أنه سعيا لاستكمال المحاور المتعلقة بالطاقة، فإن كفاءة الطاقة تعد من أهم محاور العمل، حيث إنها تضمن زيادة الاستفادة من الموارد سواء في صورتها الأولية كوقود أو من خلال الطاقة الكهربائية المنتجة مما يؤدي بالتالي إلى إتاحة الموارد لاستخدامات تنموية أخرى وبالتالي يحقق الهدف الرئيسي وهو التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال انبعاثات أقل.



وذكرت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، عددا من التوجهات التي تساهم في تعظيم كفاءة الطاقة، ومنها:



- تحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، وشبكات النقل والتوزيع.

- تنفيذ إجراءات مشروعات كفاءة الطاقة بشركات قطاع البترول والغاز.

- تحسين كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات الكهربائية.

- الترويج لأنظمة إدارة الطاقة على جميع المستويات (الأنظمة والمؤسسات).

- تحسين كفاءة الطاقة لوسائل النقل المختلفة.

- تحسين كفاءة الطاقة في المباني وتبني وتنفيذ الأكواد الوطنية للأبنية الخضراء للمباني في المجتمعات الجديدة والقائمة.

- تعزيز كفاءة الطاقة للعمليات الصناعية في جميع الصناعات.

- الترويج للتحول نحو زيادة كفاءة استهلاك الطاقة في المنشآت السياحية والتجارية والصناعية والسكنية.

- تشجيع التوجه نحو إنشاء المدن الذكية والتحول الرقمي الذي يساهم في تقليل استهلاك الطاقة بالإضافة إلى توفير بيئة مستدامة



وخرج الهدف الفرعي الرابع في تبني اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النشاطات الأخرى غير المتعلقة بالطاقة، حيث قالت الاستراتيجية الوطنية إن قطاعات مثل الزراعة والمخلفات تمثل نسب مساهمة هامة أيضا من إجمالي غازات الاحتباس الحراري، حيث بلغت مساهمة كل منها نحو 9% من معدلات 2018.



ويعد القطاع الزراعي من أكثر القطاعات حساسية لتغيرات المناخ، حيث يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على كفاءة القطاع مما يهدد تحقيق الأمن الغذائي وبالتالي النمو الاقتصادي، ونظرا لحساسية القطاع الزراعي وتأثيره المباشر على الاقتصاد، فإن المساهمة المتوقعة تسعى لزيادة الإنتاجية مع الحفاظ على مستويات الانبعاثات أكثر من الخفض، بعكس قطاع المخلفات الذي يمتلك مقومات خفض الانبعاثات بشكل كبير حيث تعمل الحكومة على تطوير منظومة إدارة المخلفات.



وذكرت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، عددا من التوجهات التي تساهم في تبني اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النشاطات الأخرى غير المتعلقة بالطاقة، ومنها:



- تقليل انبعاثات غارات الاحتباس الحراري من أنشطة الإنتاج الحيواني من خلال استخدام التقنيات الحديثة وأنظمة التغذية المختلفة، واستخدام محاصيل ذات احتياجات مائية قليلة.

- الترويج لمفهوم "4Rs" وهو تقليل وإعادة استخدام وإعادة تدوير والاسترجاع للمخلفات البلدية والزراعية.

- التخلص الآمن والسليم من المخلفات الصلبة في مدافن مناسبة وتجميع العازات الناتجة عن تلك المدافن.

- تشجيع السياسات الداعمة لتقليل المخلفات من المصدر مثل الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام واستخدام مواد تعبئة وتغليف أقل أو قابلة لإعادة الاستخدام.