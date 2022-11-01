الفنانة الأردنية هالة هادي تكشف سبب ابتعادها عن الفن

كشفت الفنانة الأردنية هالة هادي، خلال في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس عن سبب غيابها عن الفن لسنوات طويلة ثم عودتها مؤخرا.

وقالت هالة هادي: "بنتي هي سبب ابتعادي عن الفن وتفرغت لها في طفولتها وكانت ظروفي صعبة، وأنا علمتها وكبرتها لحد ما اتجوزت ولست نادمه على الجزء اللي اديته لبنتي من عمري".



وأشارت الفنانة هالة هادي، إلى إنها تقدم كل فترة أغنية أو تشارك في حفلة ولكن دون الظهور في مصر لا تعتبر نفسها تقدم شيء، مضيفة: "بصراحة مصر هي الاساس وطول ما أنا بعيدة عن مصر مفيش حاجة بقدمها".

وإستكملت هالة هادي: "مصر مش بس أم الدنيا ولكنها أم الوطن العربي ومهما بعدنا أو قدمنا حفلات دون مصر كأنك كفنان مش بتعمل حاجة"، معبرة عن أمنيتها للعودة للعمل في مصر والتعاون مع النجم حميد الشاعري كما بدأت معه منذ سنوات طويلة.