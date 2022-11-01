 الرئيس السيسي يهنئ مملكة كمبوديا بمناسبة يوم الاستقلال - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يهنئ مملكة كمبوديا بمناسبة يوم الاستقلال

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 - 6:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 - 6:35 م

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرقية تهنئة لملك كمبوديا بريابات نورودوم سيهاموني؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

كما أوفد الرئيس السيسي، أحمد محمد فؤاد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة مملكة كمبوديا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

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